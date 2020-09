SBT acerta com comentarista da Fox para transmissão de jogo do Flamengo

O SBT convidou o comentarista Eugênio Leal, do canal Fox Sports, para a transmissão do jogo entre Flamengo e Independiente Del Valle, na quarta-feira, pela Copa Libertadores da América. O jornalista será apenas "emprestado", de forma pontual, pela Fox para participar da transmissão.

O SBT novamente será o responsável por transmitir os jogos da Libertadores nesta quarta-feira, assim como já vinha ocorrendo após a volta do torneio neste segundo semestre. A emissora de Silvio Santos comprou os direitos de transmissão depois de a Rede Globo rescindir o contrato com a Conmebol.

O narrador escalado para a partida entre Flemengo e Del Valle será Luiz Alano. O duelo será transmitido para Rio de Janeiro, Espirito Santo, Santa Catarina, parte do Paraná (exceto Curitiba e Maringá), Centro-Oeste e Norte do Brasil e Nordeste (exceto Recife). Os outros Estados terão a transmissão do confronto entre River Plate e São Paulo.