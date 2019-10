Schwarzenegger pede que Cristiano Ronaldo seja apelidado de 'Exterminador'

Promovendo o último filme da franquia "Exterminador do Futuro", o astro Arnold Schwarzenegger mencionou o português Cristiano Ronaldo durante entrevista. Segundo o ator, o craque da Juventus merece ganhar o apelido de "Exterminador".

Além de citar Cristiano Ronaldo, Schwarzenegger também comentou mencionou o astro da NBA Kawhi Leonard, que já é conhecido pelo apelido de "Exterminado".

"Na NBA temos atualmente um jogador chamado de 'Exterminador'. Acho que ninguém no futebol é chamado assim... Por que não começamos com um? Cristiano Ronaldo? Temos que passar a chamá-lo assim, e aí então todos vão passar a chamá-lo de 'Exterminador'", afirmou Schwarzenegger, em declarações à emissora BBC.

Em campo, a Juventus enfrentou o Lecce neste sábado e ficou apenas no empate por 1 a 1. Com o resultado, o time de Cristiano Ronaldo pode perder a liderança do Campeonato Italiano para a Inter de Milão, já que estacionou na tabela com 23 pontos.