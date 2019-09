Se a moda pega... Torcedor do Schalke 04 processa juiz por pênaltis não dados

Os torcedores do Schalke 04 saíram da partida com o Bayern de Munique na bronca com o juiz Marco Fritz, que teria ignorado dois pênaltis para o time da cidade de Gelsenkirchen. Só que um deles foi além dos xingamentos no estádio e reclamações na internet: processou o árbitro por fraude.

No Twitter, a polícia de Gelsenkirchen confirmou ter recebido a queixa de um torcedor, que processou Fritz e o operador do VAR. O órgão prometeu apurar a situação. O clube respondeu com bom humor, na mesma rede social.

Das Spiel #S04FCB beschäftigt Schalke-Fans und nun auch die Polizei: Ein #Schalke-Anhänger hat Anzeige gegen den Schiedsrichter und den Videoassistenten wegen Betrugs erstattet. Grund: Zwei nicht gegebene Elfmeter im Spiel gegen #FCBayern. Die #Polizei prüft nun den Sachverhalt. pic.twitter.com/Jgni3jHXdv — Polizei NRW GE (@polizei_nrw_ge) August 27, 2019

"Questionamos dentro do clube e não foi ninguém daqui. Palavra de honra;.No entanto, as investigações nos interessam, estimada Polícia de Gelsenkirchen. Podemos até, eventualmente, ajudar, uma vez que conhecemos as testemunhas oculares que estavam no local", ironizou o Schalke.

Wir haben mal intern rumgefragt: Also von uns war das keiner Ehrenwort! Die Ermittlungsergebnisse würden uns trotzdem sehr interessieren, liebe @polizei_nrw_ge! Eventuell hilfreich: Wir kennen Augenzeugen, die zur Tatzeit am #Tatort waren #S04 | ⚪️ | #S04FCB https://t.co/BGLAupdPyq — FC Schalke 04 (@s04) August 27, 2019

Na partida, o Bayern venceu por 3 a 0, sendo que os três gols foram marcados por Lewandowski (um de pênalti). Os lances reclamados pelo Schalke foram uma bola no braço de Pavard dentro da área, aos nove minutos do segundo tempo. Aos 18, a bola bateu no braço de Perisic, que estava na barreira numa batida de falta.