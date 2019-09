Carlos Alberto: 'Se Real e Barça jogarem no Brasil, não ficam entre os seis'

Carlos Alberto, ex-jogador de times como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Vasco e Botafogo, causou polêmica com seus comentários no programa Jogo Sagrado, da Fox Sports. Comandado por Benjamin Back, a edição da última segunda-feira teve como assunto principal as declarações do técnico do Flamengo, Jorge Jesus, que colocava seu time como um forte concorrente em campeonatos europeus. Referiu-se ao Inglês.

Ao discutir sobre o suposto desempenho do time carioca nas principais competições do mundo, Carlos Alberto disse que na opinião dele "o Flamengo jogar em Portugal, não ganha. Flamengo jogar na Espanha, não ganha." Depois, ele decidiu inverter a situação e imaginar como seria a vinda de times da Europa para torneios no Brasil. "Se o Real Madrid e o Barcelona jogarem no Brasil, no primeiro ano, não ficam nem entre os seis".

Carlos Alberto: "Se o Real Madrid e o Barcelona vierem jogar no Brasil, não ficam nem entre os seis primeiros".#JogoSagrado pic.twitter.com/emGIy2NRjE — Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) September 10, 2019

O comentarista da Fox Sports ainda pontuou que o Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo. O jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, concordou que, em termos de equilíbrio, o Brasileirão é concorrido mesmo. Outros comentaristas presentes no programa discordaram e as declarações de Carlos Alberto foram alvos de piadas nas redes sociais.