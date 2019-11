Após enfarte, Iker Casillas volta aos treinos e compartilha imagem na web

O goleiro Iker Casillas postou em seu Twitter nesta segunda-feira, 4, uma foto de suas chuteiras sujas de grama, indicando uma possível volta aos treinos. O jogador espanhol está afastado dos campos desde o dia 1º de maio deste ano, quando foi internado com urgência após sofrer um enfarte. "Seis meses e três dias que estavam dentro do armário", disse o jogador na postagem.

Aos 37 anos, o capitão da equipe espanhola campeã do mundo em 2010 sentiu um mal estar dentro de campo durante um treino do Porto, time português pelo qual atua. Recebeu o diagnóstico de enfarte do miocárdio e teve que passar por um cateterismo. Casillas recebeu alta cinco dias depois e seguiu em recuperação.

6 meses y 3 días que estabais en la taquilla... ✌️ pic.twitter.com/nDtjxfm1lq — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 4, 2019

Em outubro, o espanhol já havia sinalizado o começo de seu retorno à rotina de treinos ao postar fotos realizando treinos físicos na academia do Porto em seu Instagram.

O jogador atua pelo Porto desde 2015 e renovou contrato em março, pouco mais de um mês antes do enfarte. O clube está na segunda posição da tabela do Campeonato Português, atrás do rival Benfica. Se estiver em condições de retornar aos campos ainda nesta temporada, Casillas terá de disputar o posto de goleiro com o argentino Agustín Marchesín, titular nas últimas partidas