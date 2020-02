Bolívia faz coreografia para imitar o haka do rúgbi da Nova Zelândia

A seleção boliviana sub-23 de futebol se inspirou em outro esporte para se preparar para jogos do torneio pré-Olímpico, na Colômbia. Na concentração, a equipe se reunia para fazer a famosa coreografia do haka, dança típica da tribo Maori, da Nova Zelândia, e utilizada pela seleção de rúgbi do país antes de cada partida.

Liderados pelo preparador físico Lucas Nava, os bolivianos faziam a coreografia ditada por movimentados e por gritos de guerra como "estou preparado" e "sou boliviano, apoio a minha pátria". A dança foi filmada dentro da concentração boliviana em Armenia, horas antes dos jogos do torneio pré-Olímpico, que define os dois representantes da América do Sul no torneio olímpico de futebol dos Jogos de Tóquio.

Apesar de ter feito uma boa campanha na competição, a Bolívia acabou eliminada de forma dolorosa. O time levou um gol nos acréscimos na vitória por 2 a 1 sobre o Peru e viu a vaga para o quadrangular final escapar pelo critério de saldo de gols. Quem avançou à fase decisiva foi o Uruguai.