Seleção da Itália lança camisa verde em homenagem às suas origens

A PUMA, patrocinadora da seleção italiana de futebol, apresentou a nova camisa que o time irá usar no jogo do próximo sábado, contra a Grécia, no Estádio Olímpico de Roma, válido pelas Eliminatórias da Eurocopa. A grande novidade é a cor do uniforme: verde escuro, e não o azul clássico.

Inspirado no Renascimento italiano, importante período artístico dos século XIV a XVI, o conceito do novo kit de jogo celebra os novos talentos da seleção, que atualmente conta com 12 jogadores com menos de 25 anos de idade.

President @gagravina’s comments on the new #Renaissance Kit: "The green symbolises the great work we’re doing with our young players. We want to celebrate the Renaissance of Italian football with a colour that does not replace blue, but makes it even brighter." https://t.co/aiJYf55xn2 — Italy (@azzurri) October 7, 2019

Embora pareça incomum, a cor verde da nova camisa faz parte da história da equipe nacional. Em 1954, a Itália usou um uniforme dessa cor em um amistoso contra a Argentina e venceu por 2 a 0. As seleções de base escolheram o verde como cor oficial durante alguns anos, deixando o azul para o time principal.

Com a novidade, a Itália pode se classificar antecipadamente para a Euro 2020 se vencer o jogo contra a seleção grega no próximo sábado. Os italianos são líderes isolados do Grupo J, com 18 pontos, que além da Grécia, ainda conta com Finlândia, Armênia, Bósnia e Liechtenstein.