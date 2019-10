TV inglesa faz seleção de Liverpool e United com 11 jogadores de um time só

Para esquentar o confronto entre Manchester United e Liverpool no próximo domingo, em Old Trafford, pela 9ª rodada do Campeonato Inglês, o Sky Sports, importante canal esportivo britânico, escolheu 11 jogadores entre os dois times para montar uma seleção com os melhores atletas.

O surpreendente é que a equipe formada contou apenas com jogadores do Liverpool. O responsável pela lista foi o ex-zagueiro Danny Mills, que passou pelo Manchester City e disputou a Copa do Mundo de 2002 pela seleção da Inglaterra.

Danny Mills has selected his combined XI ahead of Liverpool's visit to Old Trafford as the Premier League returns this weekend, live on Sky Sports.

A total of 0⃣ Manchester United players made the cut, with Mills saying some would struggle to make the bench! — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 14, 2019