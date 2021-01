Sem brasileiros, Uefa divulga lista de 50 jovens jogadores para se observar em 2021

Tradicionalmente, no início do ano, a Uefa elabora uma lista de 50 jogadores sub-21 que atuam na Europa e merecem ser observados. Em 2021, não há nenhum brasileiro entre os nomes.

Nomes de grandes clubes europeus, porém, foram lembrados. Entre eles: Kubo (Villarreal/ Real Madrid), Pedri (Barcelona), Hauge (Milan), Curtis Jones (Liverpool), Bellingham, Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) e Dragusin (Juventus).

Um dos destaques é o italiano Daniel Maldini, de 19 anos. O meia do Milan é filho de Paolo e neto de Cesare Maldini, ídolos da equipe italiana.

Em 2020, a Uefa listou três brasileiros: atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, além do lateral-direito Dodô e o atacante Tetê, ambos do Shakhtar Donetsk.

Sem brasileiros, a lista também não conta com outros atletas sul-americanos, tendo a maioria formada por europeus (43), além de quatro africanos, dois norte-americanos e um japonês.