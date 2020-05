Sem jogos, pé de maconha cresce em arquibancada de estádio na Argentina

As arquibancadas do estádio Lorenzo Arandilla, casa do Brown de Adrogué, não tem recebido torcedores por causa da pandemia do novo coronavírus, já que o futebol está parado no país vizinho. Sem os fãs pisando e pulando, uma planta conseguiu crescer em meio ao cimento: um pé de maconha.

A planta cresceu no setor onde costumam ficar as torcidas organizadas do clube, que disputa a segunda divisão do futebol local. A foto acabou viralizando entre os torcedores argentinos nas redes sociais.

Enquanto o futebol não volta, os bastidores do esporte seguem agitados na Argentina: Claudio 'Chiqui' Tapia foi reeleito presidente da Associação do Futebol Argentino até 2025 e os clubes oficializaram a criação da Liga de Futebol Profissional (LFP), que substituirá a Superliga e organizará os torneios.

Por conta da pandemia do coronavírus, também ficou decidido que não haverá rebaixamento no país até 2022 e que será disputado um torneio tampão para definir os dois últimos participantes argentinos na Libertadores 2021.