Sem Olimpíada, Honda faz aviso: 'Posso focar em jogar para vocês'

O meia japonês Keisuke Honda avisou nesta quarta-feira que o adiamento dos Jogos de Tóquio vai beneficiar o Botafogo. A estrela do time carioca publico nas redes sociais que como o evento não será disputado neste ano, será possível se concentrar somente em defender a equipe alvinegra na temporada.

"As Olimpíadas foram adiadas para o próximo ano. Sem problemas. Agora, posso focar ao máximo em jogar para vocês", escreveu Honda. Aos 33 anos, o jogador tem como um dos grandes objetivos representar o país no torneio olímpico de futebol. Agora, essa meta terá de ficar para 2021, já que a Olimpíada em solo japonês foi adiada para evitar a pandemia do novo coronavírus.

Com três Copas do Mundo no currículo, Honda chegou ao futebol brasileiro neste ano e só conseguiu fazer uma partida, contra o Bangu. O japonês foi o autor do gol do time no empate por 1 a 1 no Engenhão, pelo Campeonato Carioca.