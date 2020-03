Sem receber salários, jogadores de time boliviano se recusam a treinar

O elenco Real Santa Cruz, da Bolívia, decidiu protestar contra a diretoria. Com dois meses de salários atrasados e após algumas promessas não cumpridas de pagamento, os jogadores não treinaram nos últimos dias, mas garantem que vão entrar em campo nesta sexta-feira em compromisso do campeonato local contra o Nacional de Potosí, dentro de casa.

Segundo o jornal boliviano Diez, o Real Santa Cruz recusou treinar nos dois últimos das, porém está concentrado para a partida em respeito à torcida. "A revolta é porque nos disseram que nos pagariam na terça e no sábado (da semana passada). Somos profissionais. Se há um prazo, que seja cumprido", disse o atacante Martín Palavicini, um dos líderes do elenco.

O jogador comentou que apesar do problema salarial, o elenco tem a preocupação de melhorar os resultados. Atualmente o Real Santa Cruz é o lanterna do campeonato, com somente uma vitória nos cinco últimos compromissos. "Temos que conquistar os três pontos pelo nosso clube e também pela nossa torcida", disse Palavicini.