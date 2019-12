'Sem renúncia, sem sócio': torcida do Cruzeiro cria campanha nas redes sociais

A torcida do Cruzeiro movimentou as redes sociais nesta quarta-feira com as hashtags #SemRenunciaSemSócio e #RenunciaQueEuAssocio. A campanha faz parte de uma ação para renúncia imediata do presidente Wagner Pires de Sá e de seus vices, Hermínio Lemos e Ronaldo Granata. O nome de Zezé Perrella, gestor de futebol, também aparece entre os relacionados.

No Twitter, os cruzeirenses afirmam que não vão renovar o programa de sócio-torcedor caso os dirigentes não deixem seus respectivos cargos dentro do clube. A chegada de novos sócios também é descartada.

"O recado já está dado, o torcedor não vai confiar no Cruzeiro enquanto pessoas sem credibilidade estiverem no comando do clube. Não vamos comprar produtos, não vamos nos associar e não vamos comprar ingressos se essa diretoria continuar", publicou um dos torcedores.

Vale lembrar que o planejamento do Cruzeiro para a disputa da Série B do Brasileirão em 2020 tem como principal meta um corte entre R$ 7 milhões e R$ 8 milhões na folha de pagamento do clube, o que significaria uma economia entre R$ 91 milhões e R$ 104 milhões por ano para o time. O corte, segundo o diretor de comunicação, Valdir Barbosa, vai atingir principalmente os valores pagos aos jogadores. "Vamos acabar com grandes salários", disse.

Confira a repercussão:

