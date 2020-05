Serge Aurier, do Tottenham, 'fura' a quarentena pela terceira vez

O Tottenham abriu um processo disciplinar contra o lateral-direito Serge Aurier. O marfinense quebrou as regras de isolamento social impostas pelo clube pela terceira vez após publicar nas redes sociais uma foto em que aparece em casa ao lado de um cabeleireiro, que foi ao local para cuidar do penteado do jogador.

Antes desse episódio, Aurier havia publicado nas redes sociais que saiu para correr na rua com um amigo. Depois, ele ainda deixou a residênca para treinar junto com o colega de Tottenham, Moussa Sissoko. Segundo a imprensa inglesa, as atitudes irritaram bastante o treinador do time, o português José Mourinho.

A diretoria do time inglês exigiu aos jogadores que como prevenção ao novo coronavírus, não tivessem qualquer tipo de contato físico com pessoas que não fossem dos respetivos círculos familiares. Aurier, por sua vez, infringiu novamente a ordem a deve ter de pagar uma multa.