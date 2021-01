Sergio Ramos ganha camisa de Rivaldo: 'Grande como pessoa e jogador'

O zagueiro espanhol Sergio Ramos, do Real Madrid, usou as redes sociais para mostrar um presente bastante especial. O jogador ganhou uma camisa da seleção brasileira com o nome de Rivaldo e uma dedicatória do ex-jogador.

Rivaldo teve marcante passagem pelo futebol espanhol entre 1996 e 2002, atuando por Deportivo La Coruña e Barcelona, arquirrival do clube de Ramos.

Na Espanha, é seguida a tradição de dar e receber presentes apenas no dia de Reis, 6 de janeiro. Por isso, o zagueiro merengue ressaltou o "presente antecipado".

Em sua publicação, Sergio Ramos também agradeceu ao craque brasileiro e o elogiou: "Grande como pessoa e como jogador. Muito obrigado, meu amigo."

Na dedicatória, Rivaldo escreveu: "Com carinho para o melhor zagueiro da história. Um forte abraço de seu amigo."