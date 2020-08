Série mostra bastidores e desafios de jovens jogadores do RB Leipzig

Ao entrar no gramado do Estádio da Luz, em Lisboa (POR), nesta terça-feira (18), o RB Leipzig escreverá mais um dos grandes capítulos da sua história. Pela primeira vez em uma semifinal do principal torneio europeu de clubes, a equipe alemã enfrentará o Paris Saint-Germain (FRA) de olho em uma das vagas na final da competição. E, antes de a bola rolar, o público brasileiro pode conhecer um pouco mais sobre o time e os bastidores da equipe ‘sensação’ do continente por meio de uma série especial: ‘Signed or Released’, disponível gratuitamente pela internet, na Red Bull TV.

Dirigida por Jeanny Gering, a série conta com cinco episódios, com cerca de 12 minutos de duração e legendas em português. A narrativa tem como protagonistas os jovens atletas da categoria de base do RB Leipzig e os seus sonhos, desafios e obstáculos visando ao objetivo de se tornarem atletas profissionais.

Ao longo do conteúdo, o público pode conhecer os bastidores da estrutura da equipe, o treinamento físico intenso, preleções, momentos de lazer e a atuação de olheiros que pretendem garimpar talentos do time para outras equipes. Entre os personagens, estão Naod ‘Nani’ Mekonnen e Niclas Stierlin, que já treinaram na equipe principal, além de Nicolas Fontaine, atualmente na equipe B do Lyon (FRA).

Um exemplo de sucesso da formação de jovens pelo time alemão deve estar em campo, nesta terça-feira. Defensor, Lukas Klostermann está no RB Leipzig desde 2014 e, no currículo, carrega a medalha de prata nos Jogos Olímpicos Rio-2016.