'Seu sonho, nossa esperança': fãs do Newell's pedem volta de Messi com carreata

Cerca de cem torcedores do Newell's Old Boys fizeram nesta quinta-feira uma carreata que começou no estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, até o Monumento da Bandeira, para pedir a volta de Lionel Messi, que passou pela base do clube e deseja sair do Barcelona após 20 anos.

Sob o slogan "Seu sonho, nossa esperança", a manifestação foi convocada por torcedores através das redes sociais depois que foi divulgado o desejo do craque de deixar o Barça, ao qual chegou no ano 2000, com apenas 13 anos. Confira alguns vídeos da manifestações espontânea dos fãs.

Los hinchas de Newells hicieron una caravana pidiendo por Messi. Lo que genera Lionel, locura total.pic.twitter.com/Ya6Q3v7QCZ — Team Messi (@iTeamMessi) August 28, 2020

⚫ #Newells Así arrancaba la caravana de hinchas que piden por la llegada de Messi a Newell's. pic.twitter.com/DsY25M35a3 — Diario Realidad (@realidad_diario) August 27, 2020

En Rosario, Argentina miles de hinchas del Newells Old Boys realizaron un gran banderazo pidiendo por Lionel Messi. pic.twitter.com/Z8AecD2Xe3 — Mundo en Conflicto (@MundoEC24) August 28, 2020

Ahora, hinchas de #Newells piden ahora por #Messi en el Monumento a la Bandera en #Rosario pic.twitter.com/y5JnnHXLap — Alejo Picasso (@AlejoPicasso) August 27, 2020

Messi está insatisfeito com a ausência de um projeto esportivo bem definido no clube catalão, o que ficou claro após a goleada sofrida para o Bayern de Munique por 8 a 2. O jogador argentino fez um pedido de transferência oficial e, desde então, passou a ser especulado em diversos outros times europeus, principalmente o Manchester City.

O craque argentino já disse anteriormente que sonhava em voltar para o Newell's, time para o qual torcia na infância e no qual deu seus primeiros passos no futebol. No entanto, é altamente improvável que Messi aceite voltar para a equipe enquanto ainda pode ganhar muito mais dinheiro na Europa.