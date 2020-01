Silvia Grecco e Nickollas acompanham o Palmeiras na Florida Cup

A palmeirense Silvia Grecco, conhecida por narrar os jogos do clube para o filho portador de deficiência visual, Nickollas, está acompanhando o Palmeiras na Florida Cup. Os torcedores, inclusive, marcam presença no jogo de estreia contra o Atlético Nacional nesta quarta-feira.

"O presidente Maurício Galiotte representou o Palmeiras na abertura da Florida Cup e contou com a companhia especial do Nickollas e da Silvia!", escreveu o Palmeiras em sua conta nas redes sociais.

O presidente Maurício Galiotte representou o Palmeiras na abertura da Florida Cup e contou com a companhia especial do Nickollas e da Silvia! #AvantiPalestra #FloridaCup #ReadyForUniversal pic.twitter.com/OeluMuCetT — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 14, 2020

A partida entre Palmeiras e Atlético Nacional acontece no estádio do Orlando City. O jogo marca a reestreia do técnico Vanderlei Luxemburgo no comando do time palmeirense.

Após o duelo com os colombianos, a equipe do Palmeiras volta a campo e se despede da competição no sábado, contra o New York City.