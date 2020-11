Silvio Luiz terá que indenizar gandula por chamá-la de gorda durante partida

O narrador Silvio Luiz e a RedeTV! terão que indenizar a gandula Renata Goulart em um total de R$ 23 mil, por ofensas feitas à trabalhadora durante a transmissão de uma partida da série B em 2014, segundo decisão em segunda instância. Renata foi chamada de 'gorda', 'gordinha' e 'rechonchudinha' ao longo da jornada no dia.

Em 2016, o Juiz da 1ª Vara Cível - Comarca da Capital - de Santa Catarina Marcelo Elias Naschenweng, determinou que Silvio pagasse R$ 8 mil a Renata a título de danos morais. A RedeTV! foi condenada a desembolsar R$ 15 mil. Jornalista e emissora recorreram da decisão. No último dia 20, a desembargadora Rosane Portella Wolff negou o recurso e manteve a condenação. Silvio Luiz e a emissora ainda terão que pagar R$ 2,3 mil de honorários e custas processuais, e podem recorrer ao STJ.

"Há, na Carta Magna, mecanismos que garantem a liberdade de imprensa (art. 5º, incisos IV e IX). Porém, é igualmente assegurado o direito à indenização por dano moral que possa resultar do excesso da liberdade de expressão, pois o seu art. 5º, inciso X, é claro ao determinar que 'são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação'. A condenação deve possuir caráter pedagógico e compensatório. O valor estipulado na origem se mostra adequado. Sentença mantida", escreveu a desembargadora na decisão.

Renata argumentou no pedido de danos morais que teve a honra ofendida, pois os termos causados pelo narrador lhe causaram desconforto e problemas psicológicos e passou a ser chamado por eles com frequência em sua vida cotidiano. A defesa de Silvio Luiz afirmou que foram apenas divagações durante a partida e questionou o impacto psicológico, mas laudos de médica e psicólogo comprovaram os efeitos. A RedeTV! disse que o ambiente de jogos de futebol permite descontração e piadas do tipo.