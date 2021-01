'Simeone não é realmente bom no trato com as pessoas', afirma Filipe Luís

Filipe Luís analisou o comportamento de Diego Simeone, que foi seu treinador no Atlético de Madrid, em relação ao trato com os comandados. Segundo o lateral-esquerdo do Flamengo, o treinador não tem esse como um de seus pontos fortes.

"Em cada treino ele pedia o máximo, pede sempre o máximo a todos, mas ele não é muito bom a lidar com as pessoas. Não é fácil para ele se relacionar com os jogadores. Ele tem dificuldades em entender as características individuais das pessoas, mas de vez em quando quando engole o orgulho", comentou Filipe Luís em entrevista ao jornal O Globo.

"Já houve vários episódios como o do João Félix com a garrafa ou do Suárez que se irritou depois de uma mudança. Digamos que ele tem boas relações de amizade com alguns jogadores, com outros é mais profissional. Ele parece dar-se bem com todo o mundo, mas não é o melhor nesse aspecto", disse.

"O Simeone é capaz de lidar com jogadores de futebol? De certa forma. Mas ele não é um dos melhores com quem trabalhei nesse aspecto. O Tite é ótimo nisso, faz com que todos se sintam importantes e seus. A capacidade de falar com os jogadores é excepcional", comparou o lateral esquerdo.

Filipe Luís foi comandado por Simeone em duas passagens pelo Atlético de Madrid, a primeira entre 2011, quando o treinador chegou ao clube, e 2014; a segunda, entre 2015 e 2019. No clube espanhol, venceu duas Liga Europa e um Campeonato Espanhol.