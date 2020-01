'Sirene' para anunciar Matheus Davó revolta corintianos na web

O Corinthians usou a sua conta oficial no Twitter para tocar a "sirene virtual" neste domingo e anunciar a contratação do atacante Matheus Davó. A ação, considerada uma das tradições mais antigas do clube, acabou revoltando os torcedores nas redes sociais.

"Sirene para anunciar o Davó. Vocês estão de brincadeira?", questionou um dos torcedores. "Usar a sirene para anunciar o Davó é um absurdo! O clube deveria ser processado. É inacreditável o desrespeito", comentou outro corintiano no Twitter.

Alguns torcedores ainda criticaram o fato do clube não ter usado a sirene para anunciar Luan. A contratação do jogador foi oficializada neste sábado por meio de um comunicado oficial no site do clube.

Vale lembrar que o sirene do clube alvinegro está instalada no bar da torre do Parque São Jorge. A ação de acioná-la para anunciar a contratação de jogadores começou em 1968. O último grande momento da sirene aconteceu quando o Corinthians contratou Ronaldo Fenômeno, em dezembro de 2008.

É do Timão! O atacante Matheus Davó assinou com o Corinthians até 2023 e chega para reforçar o Alvinegro a partir desta temporada. Bem-vindo, Davó! #BemvindoDavó#VaiCorinthians pic.twitter.com/RpNPywCqTr — Corinthians (@Corinthians) January 12, 2020

se for a sirene pro Davó, eu desisto — cauê (@cauebento_) January 12, 2020

Sirene pro Davó, tá de brincadeira né estagiário? — Wender M. Junior (@wmj1910) January 12, 2020

Eu vendo vcs soltarem a sirene pro Davo pic.twitter.com/yen5tNlC3b — Tony Montana Corinthiano (@messicorintiano) January 12, 2020

Tá de sacanagem? Pro Luan fez aquele anúncio mixuruca e pro davó toca até sirene, meu pai — Raridade (@Euraridade) January 12, 2020

sirene pra isso? vai se tratar estagiário — Well (12-27) (@sccpwell_) January 12, 2020