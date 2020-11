Sírio pinta imagem de Maradona em meio aos escombros; veja imagens

Após a morte de Diego Maradona nesta quarta-feira, 25, fãs ao redor do mundo prestaram homenagens ao ídolo do futebol argentino. Uma delas foi feita pelo pintor sírio Aziz Asmar em escombros de um prédio na cidade de Binnish, na província de Idlib, no Noroeste da Síria.

Asmar demonstrou toda a sua admiração por Maradona ao fazer um desenho do astro com a camisa da seleção argentina. Veja uma das imagens:

O pintor já é reconhecido por outras obras marcantes. Entre elas está um painel de George Floyd, homem assassinado por policiais em Minneapolis, nos Estados Unidos.

Maradona morreu nesta quarta-feira em Buenos Aires. Aos 60 anos, completados no mês passado, ele trabalhava como técnico do Gimnasia Y Esgrima de La Plata e lutava contra uma série de problemas de saúde. Ele morreu depois de sofrer parada cardiorrespiratória.