Site do Cruzeiro é hackeado e anuncia a contratação de Messi

O site do Cruzeiro foi hackeado nesta sexta-feira e contou com uma matéria anunciando a contratação de Lionel Messi, que está de saída do Barcelona. O clube informou que a nota foi retirada do ar e está investigando o responsável pela invasão.

Ainda de acordo com o Cruzeiro, nenhum dado foi comprometido ou vazado de seu endereço eletrônico. "O ataque foi rapidamente controlado e a postagem foi apagada pelo sistema de segurança".

A matéria que entrou no site do Cruzeiro informava que Messi chegaria ao clube "sem custos de transferência ao novo clube e assina contrato por quatro temporadas, com opção de extensão por mais um ano". A nota também mencionava Cristiano Ronaldo. "Diversas notícias na imprensa brasileira também aproximam o clube de Cristiano Ronaldo, da Juventus, numa negociação que pode chegar às 900 milhões de reais".

Para completar, a notícia falsa contava até com uma declaração do argentino. "Estou muito feliz por chegar ao Cruzeiro. É uma grande honra fazer parte da equipe de Enderson Moreira. Até breve, torcedores da Raposa, estou ansioso para jogar logo no Mineirão".

Confira a nota oficial do Cruzeiro

O Cruzeiro Esporte Clube informa que o site oficial www.cruzeiro.com.br sofreu uma breve invasão em seu publicador de notícias no final da tarde desta sexta-feira, 28 de agosto. O ataque, no entanto, foi rapidamente controlado e a postagem foi apagada pelo sistema de segurança.

O Clube informa que nenhum tipo de informação ou dados foram comprometidos ou vazados e reforça que a origem da invasão está sendo investigada.