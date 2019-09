Site revela valores de contrato milionário entre Cristiano Ronaldo e Nike

A revista alemã Der Spiegel revelou os valores do contrato milionário de Cristiano Ronaldo com a Nike, sua principal patrocinadora. De acordo com a publicação, que teve como base informações obtidas pelo Footbal Leaks, o astro da Juventus vai receber 162 milhões de euros (R$ 727 milhões) até 2026.

O contrato de Cristiano Ronaldo com a fornecedora de materiais esportivos foi assinado em 2016 e é válido por 10 anos, prevendo que a Nike pague ao jogador 16,2 milhões de euros (R$ 73,3 milhões) por ano.

Além disso, o português ainda tem um bônus de 4 milhões de euros (R$ 18 milhões) caso conquista a Bola de Ouro ou o prêmio The Best durante o período em que tem contrato assinado com a Nike.

De acordo com os valores divulgados, Cristiano Ronaldo é o jogador de futebol que recebe o maior valor de patrocínio em contrato com a Nike.

A Der Spiegel também afirmou que tentou entrar em contato com o jogador e com a própria Nike, mas os representantes do atleta não responderam a solicitação e a fornecedora de materiais esportivos afirmou que não comenta sobre os contratos fechados com jogadores.