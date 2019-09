Solskjaer brinca sobre Ibra no United: 'Quem sabe? Ele tem meu número'

O técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, fez uma brincadeira sobre a situação de Ibrahimovic, que se 'ofereceu' para voltar ao time inglês nesta semana. Ao ser questionado sobre o atleta durante entrevista coletiva, o treinador deu risada e afirmou que as portas do clube estariam abertas.

"Bem, se ele tivesse 28 e não 38... isso faz diferença. Ele teve uma grande passagem por aqui e ainda está indo muito bem (no Los Angeles Galaxy)... Quem sabe? Ele tem o meu número de telefone!", brincou o técnico, falando em tom mais sério na sequência.

"Ele já teve o seu tempo no clube, uma fantástica carreira. Não creio que vá acontecer...", finalizou Solskjaer.

Nesta semana, Ibrahimovic comentou que estava vendo o Manchester United com dificuldades no comando do ataque e se ofereceu para voltar ao clube, afirmando que estava em forma para aguentar o ritmo do futebol inglês. O sueco também estava brincando.

Ibrahimovic jogou no Manchester United entre 2016 e 2018, conquistando dois títulos: a Copa da Liga Inglesa e a Liga Europa. No final de sua passagem, foi prejudicado por uma lesão séria no joelho que o tirou de campo por seis meses. Depois, foi para o Los Angeles Galaxy, onde está indo muito bem, com 22 gols em 22 jogos na atual temporada.