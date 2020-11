Solskjaer defende Pogba no Manchester United: 'É essencial para nós'

Paul Pogba passa por uma má fase no Manchester United, admitida até por ele mesmo. Com isso, tem tido menos tempo em campo e rumores sobre uma possível saída começaram a acontecer. No entanto, o técnico do clube, Ole Gunnar Solskjaer, negou que haja a possibilidade do meiocampista deixar a equipe.

"Pogba veio de uma temporada muito complicada no ano passado e ainda teve covid-19. Os jogos que realizou pela França o ajudaram a ganhar mais ritmo. Não tenho dúvidas que ele vai continuar melhorando e vai ser um jogador muito importante para nós. Quando está em forma, é essencial para nós", disse Solskjaer.

Na atual temporada, Pogba jogou pelo Manchester United em 11 partidas, sendo que em seis começou no banco de reservas. Em três jogos, nem entrou em campo. Ele soma um gol e duas assistências.

Segundo o jornal madrilenho Marca, o Manchester United estipulou o valor de cerca de 200 milhões de euros (R$ 844,4 milhões) para negociar Pogba, o dobro que pagou à Juventus pela contratação do jogador em 2016.