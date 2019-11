Son pede desculpas a André Gomes ao comemorar gol pela Liga dos Campeões

Son, atacante do Tottenham, pediu desculpas pela entrada que causou uma fratura no tornozelo do meia do Everton, André Gomes, no lugar da comemoração de seu primeiro gol contra o Estrela Vermelha nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões. O time inglês goleou a equipe sérvia por 4 a 0 nesta quarta-feira.

No último domingo, em jogo pelo Campeonato Inglês, o jogador do Tottenham deu um carrinho que lesionou gravemente o português. O atleta do Everton já passou por uma cirurgia, mas ainda não há prazo para seu retorno aos gramados.

Na ocasião da entrada de Son em André Gomes, o sul-coreano mostrou desespero e chorou ao ver o ocorrido com o adversário. De acordo com a publicação inglesa Daily Mail, o atacante do Tottenham disse que enviou mensagem para André: "Eu escrevi desejando melhoras, que eu sentia muito por ele, sua família e colegas de equipe."

"Futebol é um esporte que coisas assim podem acontecer, mas ninguém quer ver esse tipo de situação. Eu estou muito triste que isso ocorreu e que eu esteja envolvido. Foram dias muito difíceis", falou Son.

Em seu perfil da rede social Instagram, André Gomes postou um vídeo mostrando que já está em casa após a cirurgia. "Como vocês sabem correu tudo bem. Já estou em casa com minha família e gostaria de agradecer a todos pelo apoio, mensagens e energia positiva", postou o português.