Sósia de Gabigol compra carro de luxo avaliado em mais de R$ 100 mil

Jeferson Sales, conhecido como Gabigordo, comprou um carro de luxo avaliado em mais de R$ 100 mil. A informação foi divulgada pela própria loja de veículos que vendeu o modelo Evoque, da marca Land Rover, para o sósia de Gabigol, do Flamengo.

No post da loja, Gabigordo posa com o carro. "Evoque vendida pro Gabigol da torcida. Desejo toda sorte do mundo para você. Parabéns pelo carisma e humildade", escreveu.

Nos comentários da publicação, torcedores começaram a questionar e parabenizar o sósia nesta quarta-feira. "Parabéns irmão, você merece", escreveu um dos internautas. "Depois fala que passa perrengue", comentou outro.

Vale lembrar que Gabigol voltou a aparecer na mídia após adotar o uso de dreads. Um dia após mudar o visual, ele viu o jogador trocar novamente de penteado e virou piada nas redes sociais.