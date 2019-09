Soteldo se encontra com fã mirim e internautas brincam não saber quem é quem

Matheus Dias, um pequeno torcedor do Santos que tem sete anos, é um grande fã do jogador Yeferson Soteldo, tanto que decidiu até imitar o corte de cabelo e a pintura do atacante venezuelano. O time alvinegro mostrou como o garoto ficou nas redes sociais, além de um vídeo dele entregando um presente ao atleta.

Na imagem, Soteldo vê Matheus e desce do carro para abraçá-lo. Então, recebe a sacola de presente, da qual não se consegue ver o que é, e posa para uma foto com o menino. Confira.

E ainda rolou esse encontro. QUE MOMENTO! ‍♂️ pic.twitter.com/Pklnixlr3h — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 21, 2019

Nos comentários, é claro que muitos internautas aproveitaram para brincar com a baixa estatura do venezuelano e dizer que não conseguiam distinguir quem era Soteldo e quem era Matheus. Além disso, também notaram que ele estava dirigindo de chinelo, o que é proibido e pode lhe causar uma multa.

qual dos dois eh o Soteldo? — jão (@JoaoThomee_) August 21, 2019

soteldo dirigindo de chinelo vai se multado — luiz claudio (@cloverneuro) August 21, 2019

Líder do Campeonato Brasileiro com 32 pontos, o Santos volta a entrar em campo no próximo domingo, 25/08, diante do Fortaleza, na Vila Belmiro. Depois de sete vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, a equipe sofreu duas derrotas, para São Paulo e Cruzeiro, e visa vencer para continuar na primeira colocação. Soteldo, é claro, deve ser uma das principais armas do time no ataque.