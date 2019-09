'Sou Palmeiras, sim senhor', diz o técnico Mano Menezes após contratação

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira o técnico Mano Menezes como novo comandante do clube. Logo após a notícia e a repercussão negativa por parte da torcida alviverde, o técnico se manifestou nas redes sociais.

"Grandes sonhos precisam de grandes decisões. Ao Palmeiras e a torcida Palmeirense o meu sim: "Sou Palmeiras, sim senhor!" - afirmou Mano Menezes, em sua conta oficial no Twitter.

Na sequência, Mano fez um post sobre títulos. "Vamos trabalhar cada segundo para conquistarmos esse sonho juntos. Nossos adversários têm que ser os outros. #DariaMinhaVidaInteiraPraSerCampeão", escreveu.

Essas foram as duas publicações mais recentes do treinador. Ele não usava sua rede social desde outubro de 2017. Mano chega ao Palmeiras com contrato até o fim de 2021. Sua estreia está marcada para sábado, contra o Goiás, no Serra Dourada.