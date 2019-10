Sporting cogita trocar nome de estádio para homenagear Cristiano Ronaldo

Frederico Varandas, presidente do Sporting, revelou que pensa em mudar o nome do estádio do clube para homenagear Cristiano Ronaldo, maior revelação das categorias de base do clube. A arena atualmente chama-se 'José Alvalade', em honra a um dos fundadores do Sporting.

"É uma hipótese que não deixamos de lado e da qual obviamente teríamos muito orgulho", declarou Varandas em entrevista ao jornal italiano Tuttosport.

"Cristiano é - e sempre será - um dos maiores símbolos da história do clube. Temos orgulhos de estar associados a Cristiano Ronaldo e que o nome do melhor jogador de futebol do mundo seja combinado com o Sporting. No que diz respeito aos nossos jovens, estamos manter o exemplo dele dentro da Academia (divisão de base)", finalizou.

Cristiano Ronaldo jogou no time profissional Sporting entre 2001 e 2003, antes de ser vendido para o Manchester United. Ele venceu uma Supertaça de Portugal no clube. Recentemente, voltou ao estádio do time de Lisboa para o jogo de Portugal contra Luxemburgo pelas eliminatórias da Eurocopa, e fechou a vitória por 3 a 0 com um belo gol.

José Alvalade foi o fundador e primeiro sócio do Sporting, além de ter lançado as bases para a construção do estádio que hoje leva seu nome. Sua ambição era ver o Sporting como um dos maiores clubes europeus.