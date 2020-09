SporTV bate recorde de audiência da TV fechada com transmissão do Italiano

A virada da Inter de Milão diante da Fiorentina, transmitida pelo SporTV no último final de semana, teve índices históricos de audiência na TV fechada. De acordo com informações divulgadas pela emissora, a partida fez com que o canal ficasse à frente de todos por assinatura e se tornou a transmissão de uma partida do Campeonato Italiano de maior audiência na TV paga desde 2011.

Na ocasião, a Fiorentina abriu o placar do jogo com um gol relâmpago de Christian Kouamé. O tento saiu aos três minutos. A Inter de Milão empatou a partida apenas nos acréscimos da primeira etapa, mas já apresentava maior volume de jogo.

Bastou dois minutos do segundo tempo para que a Inter revertesse o placar. Mas a equipe comandada pelo técnico Antonio Conte não esperava que tudo estaria empatado novamente cinco minutos mais tarde. Aliás, o treinador não contava que a Fiorentina iria virar o placar e em menos de 15 minutos teria a vantagem de volta: 3 a 2 para os visitantes.

A partida se encaminhou para os momentos finais e tudo indicava que o resultado seria favorável à Fiorentina. No entanto, aos 42 minutos do segundo tempo Lukaku empatou. A bola retornou ao centro do gramado e dois minutos mais tarde a Inter marcou mais um. Com um final emocionante, o jogo terminou 4 a 3 para equipe de Milão.