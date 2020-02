Sterling conta que sofre com brincadeiras da filha, torcedora do Liverpool

Acostumado com a rivalidade em campo, o atacante Raheem Sterling também sofre com o fanatismo de um torcedor rival dentro de sua própria casa. Segundo o jogador do Manchester City, sua filha Melody costuma cantar músicas do Liverpool para ele, mais especificamente de seu jogador favorito: Salah.

"Ela tem meu tipo de personalidade e gosta de brincar e cantar as músicas de Mo Salah para mim", explica o jogador, que entre 2012 e 2015 defendeu a equipe da cidade dos Beatles.

"Ela conhece a rivalidade entre Liverpool e o time que eu jogo, então ela está sempre cantando suas músicas e tentando me convencer, mas essa é apenas a personalidade dela."

E essas provocações não são recentes, acompanhadas pela atual boa fase do Liverpool, atual campeão da Liga dos Campeões e líder do Campeonato Inglês. No ano passado, em entrevista ao site The Players' Tribune, Sterling disse que Melody já o provocava, mesmo com o City quebrando recordes na Inglaterra.

"A minha filha é atrevida. Bem que a minha mãe me avisou que quando chegam aos seis anos começam a mostrar um pouco de personalidade, percebem? Quando cheguei a casa, depois de termos ganho a Premier League, depois de bater o recorde de 100 pontos no campeonato, pensam que ele se importou? Ela não se importa com o Manchester City. Calma, na verdade ela estava a correr pela casa e a cantar uma música:'Mo Salah! Mo Salah! Mo Salah! Runnin' down the wing! Salahhh la la la la! The egyptian king!' Acreditam nisto?"

Uma das principais apostas do técnico Gareth Southgate para a Eurocopa, Sterling é um dos nomes mais conhecidos no futebol Europeu na luta pelo racismo e tem outros dois filhos: Thiago and Thai-Cruz.