Sterling se diz contra a volta do futebol e diz ter sofrido perdas pelo coronavírus 

O atacante Raheem Sterling, do Manchester City, disse nesta terça-feira ser contrário a um possível retorno em breve do Campeonato Inglês. Em entrevista ao jornal The Sun, o jogador revelou que algumas pessoas próximas a ele estão entre as vítimas fatais da pandemia no Reino Unido.

"Um amigo muito próximo perdeu sua avó. Membros da minha família também morreram. Assim, temos de ser sábios e cuidar de nós e de quem nos rodeia", disse o atacante. O Campeonato Inglês está paralisado, porém há entre os clubes o plano de conseguir retomar as atividades em breve para terminar o calendário de partidas previstas para a temporada.

Na mesma entrevista, Sterling cobrou que só tenha futebol quando existir condições de saúde. "Todos nós gostamos de futebol, somos apaixonados pelo esporte e queremos que o futebol volte. Mas ainda estamos passando por uma pandemia. Quando voltarmos, precisamos estar seguros que não seja só por razões futebolísticas e que seja seguro para todos nós", comentou.