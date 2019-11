Stormtroopers de Star Wars escoltam a taça da Libertadores antes da final

A taça da Copa Libertadores da América, disputada por Flamengo e River Plate neste sábado, no Monumental de Lima, entrou em campo escoltada por um exército de Stormtroopers, personagens da franquia Star Wars.

Antes da bola rolar, os personagens de Star Wars fizeram a "escolta" da taça ao lado de Júnior Baiano, representante do Flamengo, e o ex-atacante Fernando Cavenaghi, que representou o River Plate.

CHEGOU A DESEJADA! Junior Baiano e Fernando Cavenaghi trouxeram a taça da #LibertadoresFoxSports para o campo! pic.twitter.com/UrWhjbkmkD — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) November 23, 2019

Nas redes sociais, os internautas foram à loucura com a cena. "Eu nunca na minha vida, nem mesmo bêbado, imaginaria uma cena envolvendo taça da Libertadores, Júnior Baiano, Cavenaghi e Stormtroopers. Parabéns aos envolvidos", escreveu um dos torcedores em sua conta no Twitter.

Campanha do Flamengo na Libertadores

O Flamengo acabou a fase classificatória como líder do Grupo D com dez pontos, seguido por LDU e Penãrol (também com dez, mas atrás pelo saldo de gols) e San José-BOL, com quatro. Nas oitavas, lutou muito para passar pelo Emelec-EQU. Nas quartas, eliminou o Internacional. E na semifinal deixou outro gaúcho pelo caminho, o Grêmio, com direito a goleada. Veja a lista dos jogos do Flamengo.

Campanha do River Plate na Libertadores

O River se classificou na fase de eliminatórias passando em segundo lugar, com dez pontos, no Grupo A. O líder foi o Internacional, com 14. Palestino, com 7, e Alianza Lima, com 1, completaram a chave. Nas oitavas, o River eliminou o Cruzeiro nos pênaltis. Nas quartas, passou pelo Cerro Porteño. E na semifinal superou seu maior rival, o Boca Juniors. Relembre a campanha do time argentino.