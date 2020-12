Suárez emociona fãs com vídeo de reencontro com os filhos após covid-19

O atacante Luis Suárez, do Atlético de Madrid, emocionou seus seguidores com uma postagem em suas redes sociais. O uruguaio estava desde o dia 16 de novembro em isolamento, após testar positivo para a covid-19. Desde então, ele não havia encontrado com os filhos.

Para a alegria de Delfina, de dez anos, Benjamin, de sete, e Lautaro, de dois, o pai voltou para casa na última sexta-feira e teve esse momento registrado em um vídeo.

Luis Suárez se contaminou enquanto servia a seleção uruguaia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O jornal uruguaio Ovación inclusive afirmou que o Palmeiras seria origem das contaminações na equipe celeste, uma vez que o lateral-esquerdo Matías Viña, da equipe alviverde, foi o primeiro do grupo a testar positivo para a doença.

Neste sábado, Suárez já esteve à disposição do técnico argentino Diego Simeone e foi titular na vitória do Atlético de Madrid sobre o Valladolid, por 2 a 0, pela 12.ª rodada do Campeonato Espanhol.