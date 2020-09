Suárez passa por 'corredor polonês' em treino do Atlético de Madrid

O atacante uruguaio Luis Suárez treinou nesta sexta-feira pela primeira vez com os novos companheiros do Atlético de Madrid. Antes da atividade, ele foi "batizado" pelo elenco e teve de passar por um "corredor polonês" (veja o vídeo abaixo).

Os jogadores do Atlético de Madrid se enfileiraram, formando um corredor, para Suárez passar. O uruguaio passou levando tapas dos companheiros. Tudo, claro, em bom clima no clube madrilenho.

Suárez se despediu nesta semana do Barcelona e assinou com o Atlético de Madrid por duas temporadas. O uruguaio ainda tinha mais um ano de contrato com o clube catalão, mas não estava nos planos do técnico holandês Ronald Koeman.