Nova camisa do Borussia Dortmund vaza na internet e lembra um pokémon

Ao longo das últimas semanas, diversas camisas de times europeus para a próxima temporada tiveram fotos vazadas na internet. O Borussia Dortmund se juntou à lista neste domingo, e, assim como Manchester City e United, o novo uniforme deve ter um design fora do comum.

O primeiro uniforme tem as tradicionais cores amarelo e preto, mas o desenho do uniforme tem diversos 'raios', pouco usual. A camisa lembra o Electabuzz, um dos monstros de eletricidade do desenho animado 'Pokemón'. Segundo a descrição, é um "pokémon elétrico que devora energia e consegue provocar blecautes".

É comum que as fabricantes de materiais esportivos utilizem alguma história para justificar os designs das camisas - no caso do Borussia, a Puma ainda não citou, de fato, quais seriam as inspirações para o novo uniforme.