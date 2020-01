Surfista Lucas Chumbo, do BBB 20, diz que precisa latir para espantar o medo

Lucas Chumbo, surfista de ondas grandes, está participando do Big Brother Brasil 20. No programa, o atleta afirmou que tem uma maneira inusitada de espantar o medo: ele late.

Isso mesmo, Chumbo imita os latidos de cachorros para enfrentar as maiores ondas do mundo. "Quando o mar tá gigante e eu tô com medo, eu lato para tirar a pressão. Lá dentro da onda. Vem a onda gigante, tá todo mundo remando, dou duas latidas", disse.

"Todo mundo olha para trás. 'Tem um cachorro na água?' Era eu, garotão, tá ligado? Mas p****, todo mundo na maior pressão, maior adrenalina, todo mundo com cara de mau, com medo. Falei: 'Irmão, tenho que tirar essa pressão'", contou Chumbo.

Chumbo, 24 anos, ficou conhecido após ser campeão do Nazaré Challenge 2017. Ele também levantou o troféu do Surfer Awards em 2018 e tem em seu currículo o "Best Performance Overall XXL 2017/18". O surfista é amigo de Neymar, Gabriel Medina e Pedro Scooby.