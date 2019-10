Taça das Favelas entra no Calendário Oficial da cidade de São Paulo

A Taça das Favelas, maior campeonato de futebol de favelas do mundo, entrou no Calendário Oficial da cidade de São Paulo após aprovação da LEI 17.220/19, criada pela vereadora Patricia Bezerra (PSDB), na última sexta-feira.

A partir de 2020, o Campeonato será disputado anualmente na capital paulista, tendo como data oficial o dia 31 de janeiro. "O objetivo da Taça das Favelas é a promoção social e a inclusão da periferia por meio do esporte. Após o evento deste ano, ao menos 10 atletas foram chamados para equipes profissionais", diz trecho do comunicado oficial emitido nesta quarta-feira.

"Com a aprovação desse projeto, a cidade de São Paulo dá o recado que a promoção social e a inclusão dos vulneráveis e da periferia são prioridades", completa a vereadora Patricia Bezerra.

A novidade esportiva desembarcou em São Paulo neste ano. Depois de passar por outros doze Estados brasileiros, a Taça das Favelas chegou à capital paulista no dia 6 de abril. O campeonato reuniu 32 seleções masculinas e outras 16 femininas representando diversas comunidades.

Os primeiros campeões da Taça das Favelas São Paulo 2019 foram as meninas do Complexo da Casa Verde e os garotos do Parque Santo Antônio.