Taça das Favelas terá álbum de figurinhas e exposição no Museu do Futebol

A Taça das Favelas, competição amadora de futebol que ganhou espaço desembarcando em São Paulo neste ano, agora terá uma exposição no Museu do Futebol entre 14 de setembro e 13 de outubro e o lançamento do seu próprio álbum de figurinhas.

No Museu, localizado na Praça Charles Miller, os fãs de futebol de poderão acompanhar mostras de filmes sobre o futebol de várzea, material inédito sobre o Campo de Marte, recolhido pelo Centro de Referência do Futebol Brasileiro (CRFB) do Museu, 72 modelos diferentes de camisas de várzea e ainda participar de um bate-papo integrado à programação do 10º Cinefoot.

Para os interessados no álbum que exalta o futebol praticado nas periferias brasileiras, ele será lançado no dia 14, às 10h. Os times, tanto masculinos quanto femininos, que participaram desta edição da Taça das Favelas estão marcados no álbum. Na mesma data, tem início a exposição dos troféus, cedidos pelas equipes vencedores nas duas modalidades: Parque Santo Antônio no masculino e Complexo Casa Verde no feminino.

Por lá, também será possível interagir com campinhos virtuais, que "vão mudar de cara para representar a diversidade do futebol praticado na periferia alternando entre chão de barro, de asfalto e de grama sintética, solo cada vez mais comum nos campos das quebradas", confirma a organização do evento.

Para completar a experiência, terá a exibição de campeonatos e times de várzea em formato digital de fotos. Todas as imagens são fruto de pesquisas do Centro de Referência do Futebol Brasileiro.

PROGRAMAÇÃO:

14 de setembro:

Exibição dos troféus das Taças das Favelas, camisas e fotografias de times de várzea e campinhos virtuais.

14 de setembro a 13 de outubro:

Exibição de curtas, documentários e filmes em longa metragem sobre futebol de várzea no telão do espaço.

*A programação varia a cada semana. Confira no site.

SERVIÇO:

Museu do Futebol

Local: Praça Charles Miller, s/nº São Paulo, SP

Dias e horários: Terça a domingo, 9h às 17h (visitação até as 18h)

Entrada: R$ 15 inteira e entrada gratuita às terças-feiras