Taffarel recebe camisa do Palmeiras durante visita na Academia de Futebol

O preparador de goleiros da seleção brasileira, Taffarel, esteve na Academia de Futebol para acompanhar os treinos e observar de perto o goleiro Weverton, do Palmeiras, nesta sexta-feira. Durante a visita, ele ganhou uma camisa do clube com seu nome e o número 1.

"Valeu pela visita, Taffarel! Volte sempre", escreveu o Palmeiras em sua conta nas redes sociais ao compartilhar uma imagem de Taffarel com a camisa alviverde. Veja a publicação:

Taffarel costuma viajar pelo mundo para ver de perto os goleiros candidatos a serem chamados e elogiou o momento vivido por Weverton. "É costume da comissão técnica da seleção de acompanhar o jogador convocado, de poder acompanhar a boa evolução que o Weverton vem tendo desde o ano passado. Nas últimas convocações mostrou isso para nossa comissão técnica, a gente ficou bastante contente", disse em entrevista à TV Palmeiras.

No treino, Taffarel conversou não só com Weverton, como também encontrou o técnico Vanderlei Luxemburgo, o assessor técnico Edu Dracena e outros jogadores.