Atacante Taison agradece campanha contra o racismo feita pelo São Paulo

O São Paulo divulgou nesta quarta-feira um vídeo contra o racismo para lembrar o dia da Consciência Negra e o atacante Taison, um dos citados e vítima recente de racismo, agradeceu pela publicação feita pelo time tricolor.

No vídeo, o clube paulista cita alguns jogadores que foram vítimas de racismo em estádios de futebol. Além de Taison, foram lembrados também Dentinho, Grafite, Balotelli, Formiga, Ludmilla, entre outros.

Pouco depois da publicação, Taison utilizou as redes sociais para agradecer ao apoio. "Seguimos juntos! Obrigação São Paulo FC!", escreveu o jogador do Shakhtar Donetsk, que recentemente foi expulso após chutar uma bola e fazer um gesto obsceno para torcedores do Dínamo de Kiev que o ofendiam com gestos e palavras racistas, durante um jogo pelo Campeonato Ucraniano