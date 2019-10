TeamNeymar x #TeamGabigol: Atacante cobre flamenguista em foto

Neymar publicou um vídeo exibindo Jota Amâncio, um dos seus "parças", jogando videogame e pagando mico na noite desta segunda-feira. As imagens acabaram viralizando nas redes sociais, mas por outro motivo: o craque do Paris Saint-Germain teria colocado uma folha para esconder o rosto de Gabigol em um quadro.

A foto enquadradada que aparece no vídeo de Neymar é da comemoração do ouro conquistado pela seleção brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, e originalmente exibe o craque do PSG, Gabriel Jesus e Gabigol

É impressão minha ou o Neymar cobriu o rosto do Gabigol num quadro da conquista do ouro na Rio 2016 ?! pic.twitter.com/dNNLBSFvob — Portal Flamengo?? (@PortalFla) October 29, 2019

O detalhe, que não passou despercebido pelos internautas, causou alvoroço nas redes sociais. A principal aposta dos torcedores é em relação ao namoro de Gabigol com Rafaella Santos, irmã de Neymar. Ambos assumiram relacionamento em agosto e, desde então, surgem rumores sobre términos e retorno do casal.

Na rede social Twitter, os usuários lançaram as hashtags #TeamGabigol x #TeamNeymar para aumentar ainda mais as brincadeiras relacionadas ao assunto. Logo após a repercussão sobre o vídeo, Gabigol também usou as redes sociais e publicou uma foto ao lado de Rafaella.

Você é #TeamGabigol ou #TeamNeymar? Confira a repercussão:

NEYMAR TAMPOU O ROSTO DO GABIGOL E O GABIGOL RESPONDEU EU AMO MEU 9 DEBOCHADO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK#TeamGabigol !!! pic.twitter.com/O3kxrL2Ae9 — FLANAACAO ???? (@FLANAACAO) October 29, 2019

Time Neymar - CURTE#TeamGabigol RT AGORA VAI COMEÇAR A BRINCADEIRA pic.twitter.com/itQzK95GqS — Tufão (@tufaodomengao) October 29, 2019

Neymar botou uma borda branca na cara do Gabigol, na foto que aparece com o Gabigol no quadro da sua casa. GABIGOL RESPONDEU> É MUITO DEBOCHADO MEU CAMISA 9, KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/aXijuPziWm — Atila Ribas??? (@Atilafla) October 29, 2019

Neymar que me desculpe mas aqui é #TeamGabigol pic.twitter.com/bjmc2jKETN — Michelle (@silvamichele16) October 29, 2019

Neymar só deixou no quadro os jogadores q deram certo na Europa certíssimo https://t.co/bLoTKom7LS — ???????????????? (@nathbfr) October 29, 2019

Parece que o Neymar e família não estão muito satisfeitos com o Gabigol não ?? pic.twitter.com/EDhPK6jiGr — Futmais (@futtmais) October 29, 2019