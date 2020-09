Técnico Cuca tem dia de goleiro em sessão de treinamento do Santos

O técnico Cuca, do Santos, teve um dia de goleiro durante uma sessão de treinamento do clube na última semana. Na ocasião, João Paulo, que foi titular contra o Botafogo, já havia encerrado suas atividades e o treinador aproveitou para avaliar as finalizações de seus reservas.

Por sinal, o técnico, que jogou como atacante entre 1984 e 1996, mostrou que poderia muito bem ter sido goleiro. "Está muito bem aprovado. Sensacional. Ele mostrou ser um goleiro técnico, ágil, rápido e com mobilidade. Fazia tempo que eu não via um goleiro desses", disse Arzul, preparador dos arqueiros do Santos.

O clube da Vila Belmiro está há cinco pontos do líder Atlético-MG no Brasileirão. Na última rodada, a equipe de Cuca empatou com o Botafogo, no Nilton Santos. Nesta quinta-feira, ela volta a entrar em campo contra o Delfín em partida válida pela Libertadores.