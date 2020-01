Técnico de clube espanhol é suspenso após divulgação de vídeo com conteúdo sexual

O técnico Víctor Sánchez del Amo foi suspenso pelo Málaga, time da segunda divisão do Campeonato Espanhol, após vazar um vídeo com teor sexual nas redes sociais envolvendo o treinador. Ele só poderá retornar ao clube após a conclusão da investigação sobre o material divulgado nas redes sociais.

"Com base nos acontecimentos recentemente descobertos que ainda não foram verificados, o Málaga CF suspende imediatamente o técnico Víctor Sánchez del Amo de suas funções até que uma investigação completa seja realizada. Daremos novas informações assim que os fatos forem esclarecidos", afirmou o clube.

Víctor, por sua vez, usou as redes sociais para afirmar que está sendo algo de um "crime contra a sua intimidade". "Quero denunciar que estou sendo alvo de um crime contra a minha intimidade com assédio e extorsão. O caso está com a polícia e confio em seguir suas instruções. Também quero informar que compartilhar ou divulgar um conteúdo íntimo de qualquer pessoa sem consentimento também é crime, seja através das redes sociais ou de qualquer outra forma, segundo o artigo 197 do Código Penal com penas para quem divulga conteúdo pessoal sem o consentimento da pessoa afetada. Obrigado pela compreensão e apoio", disse.