Técnico do Boston River, 'Loco' Abreu crava que irá se escalar para partida decisiva

São raras as ocasiões em que técnicos fazem parte de seus próprios elencos. Mas esse feito está prestes a se repetir no Uruguai. Isso porque o ex-Botafogo Loco Abreu, que hoje comanda o Boston River, afirmou que irá se escalar para a partida diante do Nacional, que acontece nesta quarta-feira pelo Campeonato Uruguaio.

A informação foi dada pelo treinador durante a transmissão do programa Polideportivo, da emissora Teledoce. Loco Abreu, além de treinador e jogador, também integra o quadro de participantes deste programa. "Seguramente o nove titular será Sebastián Abreu", confirmou o técnico.

¿Quién será el "9" de Boston River el miércoles ante Nacional? La respuesta del DT @loco13com: juega @loco13com. #PolideportivoUY pic.twitter.com/vbBRC2e1D7 — Polideportivo (@Polideportivouy) October 4, 2020

Essa não é a primeira vez que o comandante do Boston entra em campo. No início de agosto, ele fez a primeira substituição que o colocou dentre os titulares e há cerca de duas semanas marcou seu primeiro gol. O jogo desta quarta, diante do Nacional, é decisivo. Sua equipe está na lanterna do torneio e precisa da vitória a qualquer custo para se distanciar da zona da degola. Contudo, o feito não será fácil.

O Nacional lidera a competição e vê o Rentistas se aproximar cada vez mais. Apenas dois pontos separam o primeiro do segundo colocado. Para aumentar ainda mais a pressão pelo resultado positivo, restam duas rodadas para o fim do campeonato. Portanto, motivos não faltam para que Loco Abreu volte a se escalar.