Técnico do CSA, Argel muda a grafia do sobrenome de Fucks para Fuchs

O novo técnico do CSA, Argel Fuchs, assumiu o comando do time nos últimos dias com um outro sobrenome. Após ter sido chamado a carreira toda de Argel Fucks, com a letra K, agora ele usa o Fuchs, com a letra H no lugar. A alteração já consta no material oficial do clube e nas postagens das redes sociais.

O ex-zagueiro vai completar 46 anos na próxima sexta-feira e explicou em entrevista coletiva que foi vítima de um erro de registro civil. "Na verdade, meu sobrenome é com 'CH', sempre foi. Mas houve um erro do cartório. Existe aí um reconhecimento de erro por parte do cartório, que aí acabou trocando. Eu continuo a mesma pessoa", explicou.

O curioso é que por várias vezes, Argel foi questionado por amigos do futebol se é pai do zagueiro Bruno Fuchs, do Inter. Apesar da coincidência no sobrenome, não há parentesco. "Muitas pessoas me indagavam se eu era pai do Bruno Fuchs, do Internacional. Até tenho idade para ser o pai dele, ele tem 19 anos e eu 46", contou.