Técnico do Leicester elogia Philippe Coutinho, mas descarta contratá-lo

Philippe Coutinho deve ser um dos jogadores mais comentados no próximo mercado de transferências, tanto que já era especulado em diversos times europeus antes da pausa do futebol por conta do coronavírus. Um dos times envolvidos nos boatos, o Leicester não deve ser o destino do brasileiro, segundo o técnico Brendan Rodgers.

"Vi muita especulação sobre Philippe, mas não acho viável. Ele é um jogador maravilhoso, com talento brilhante, mas está fora do mercado", comentou Rodgers em entrevista ao podcast Eamonn and the Gaffers. Segundo a imprensa europeia, o Barcelona, dono dos direitos do jogador, pede 100 milhões de euros (R$ 609 milhões) para negociá-lo.

Coutinho atualmente está emprestado ao Bayern de Munique, onde é reserva e, apesar de ter muitos minutos em campo, não correspondeu às expectativas. Nas especulações sobre o futuro do meia, times ingleses aparecem como os principais interessados.

No entanto, a pandemia causada pelo novo coronavírus também pode atrapalhar as negociações, com os times tendo menos dinheiro para gastar no mercado de transferências. Rodgers citou essa como mais uma das razões para não tentar contratar Coutinho.

"Estamos em um mercado difícil e a questão das transferências é algo que ainda estamos analisando. Estamos falando de planejamento, mas ainda não especificamos as coisas", afirmou o treinador do Leicester, que já comandou Coutinho quando ambos estavam no Liverpool.