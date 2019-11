Técnico do Liverpool afirma que Guardiola é o melhor treinador do mundo

O técnico do Liverpool, Juergen Klopp, elogiou o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, como o melhor técnico do mundo, enquanto os dois rivais da Premier League se preparam para o confronto de domingo no estádio Anfield.

O líder Liverpool tem uma vantagem de seis pontos sobre os atuais campeões ingleses e a partida é crucial para os dois lados. A preparação para o jogo tem sido marcada pelo comentário de Guardiola de que o atacante Sadio Mané, do Liverpool, às vezes simula faltas.

Klopp, que já criticou as "faltas táticas" do City, traçou uma linha sobre a disputa verbal nesta quinta-feira, no entanto, em uma entrevista à emissora Sky Sports. "Recebemos constantemente perguntas e, às vezes, dizemos o que há naquele segundo em nossa mente sem pensar em mais nada, que estamos em público, que há uma câmera", disse o alemão.

"Eu não poderia ter mais respeito por Pep Guardiola, é assim que as coisas são. Eu o conheço há muito tempo, para mim ainda é uma grande coisa ser seu concorrente", afirmou. "Para mim, ele é o melhor técnico do mundo e temos a chance de vencer o time dele, o que é muito difícil, mas possível. Isso é o suficiente para mim", acrescentou.

O Liverpool, vencedor da Liga dos Campeões da temporada passada, perdeu para Manchester City na liga inglesa na temporada passada depois de um empate sem gols no Anfield, e acabou sendo derrotado por apenas um ponto na disputa pelo título./ Com informações da agência Reuters